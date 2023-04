Le jour de ramassage des ordures change à Lourdes

Le jour du ramassage des déchets change à Lourdes. Le marché public de la collecte des déchets est arrivé à son terme. C'est donc une nouvelle entreprise qui sera chargée de la tournée et qui a réorganisé le trajet des éboueur depuis le 1er avril pour faire des économies. Maintenant, la ville de Lourdes est divisée en cinq zones de couleurs, avec un jour de collecte associé à chaque zone. Autre particularité, il faut maintenant sortir ses deux poubelles, d'ordures normales, et de tri sélectif, en même temps puisqu'il n'y a qu'un passage par semaine.

Différentes zones de couleurs

Pour la zone rose, la collecte se fera le lundi, pour la jaune, le mardi, la violette le mercredi, la bleue le jeudi et la verte le vendredi. Pour les professionnels, qui génèrent forcément plus de déchets, il y aura plusieurs passages par semaine. Ils ont normalement reçu leur jour de passage de manière individuelle, par mail.

Des avis mitigés

Si la plupart des Lourdais ne voient pas de réels changements certains s'interrogent. "On ne comprend pas vraiment pourquoi ça change puisqu'il y aura toujours deux chauffeurs, un qui prendra le bac jaune et l'autre le bac vert", se demande Michel. Au contraire, Jean-Pierre trouve ça plus pratique, "il n'y a qu'un seul jour à retenir au lieu de deux". Une question subsiste quand même : celle de l'encombrement des trottoirs. "On a très peu de place sur le trottoir devant chez nous, donc on se demande comment on va disposer les bacs, ça peut gêner", explique Sylvie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du SYMAT.