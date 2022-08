Le Jour du Seigneur à ciel ouvert à Noirmoutier

Ce dimanche l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2 retransmet la messe en plein air depuis la place Ganachaud, quartier de l'Herbaudière, à Noirmoutier-en-l'Île. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France et Gérard Billon, curé de la paroisse de Noirmoutier, officieront. Cette retransmission à ciel ouvert débutera à 11h. (En cas d’intempéries, la messe sera célébrée en direct de l’église Saint-Philbert de Noirmoutier-en-l'Île, précise France Télévisions)

"Ca demande de rentrer dans les détails- explique le père Gérard Billon- et ça célèbre l'unité des 5 clochers de l'île de Noirmoutier. Il faut respecter le timing d'une heure et tout doit s'enchaîner avec fluidité" (...) C'est une fierté pour les paroisses de Noirmoutier et ça réunit des gens de l'île habitants à l'année et des vacanciers".