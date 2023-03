Le jour J pour le musée du débarquement à Arromanches

Après 5 mois de travaux et un déménagement, le musée du débarquement à Arromanches ouvre au public ce 1er avril

L'emblématique et historique musée du débarquement d'Arromanches retrouve son public ce samedi 1er avril, après cinq mois de fermeture pour déménager les collections dans un bâtiment flambant neuf construit à quelques mètres de l'ancien.

Avec ces travaux, le musée du débarquement à Arromanches est entré dans une nouvelle dimension © Radio France - Elodie Touchais

Le musée du débarquement entre dans une nouvelle dimension

Ce Musée du Débarquement ouvert en 1954 est historique : c'est le premier musée dédié au D-Day et à la Seconde Guerre mondiale, dix ans seulement après le Débarquement des alliés en Normandie. Il fait aujourd'hui parti du patrimoine local et c'est donc avec beaucoup d'impatience et une pointe d'inquiétude aussi que les arromanchais ont eu droit ce vendredi à une visite en avant-première. Ils sont près de 500 à avoir poussé la porte.

"Du moderne avec de l'ancien"

Des photos et films d'archives sont projetés dans le nouveau musée du Débarquement © Radio France - Elodie Touchais

Le bâtiment extérieur, en métal, est inspiré des caissons utilisés pour la construction du port artificiel. Mais à l'intérieur tout est moderne : terminé les tourniquets à l'entrée, l'audio guide fait office de sésame pour accéder aux collections et suivre la visite au 1er étage du musée. Des photographies, des vidéos et films d'archives enrichissent les panneaux d'information.

Les maquettes nettoyées et conservées

Les désormais légendaires maquettes de l'ancien musée du Débarquement ont été conservées © Radio France - Elodie Touchais

Elles font parties de l'histoire du musée. Pour les arromanchais, elles sont même l'âme du musée du Débarquement d'Arromanches ! Les maquettes de la construction du port artificiel ont été conservées. Nettoyées, repeintes et mieux exposées, elles séduisent Ginette qui assure avoir même encore appris des choses en les découvrant dans leur nouvelle version. "C'est très détaillé, on voit vraiment tous les éléments". La retraitée s'avoue impressionnée !

Bluffé aussi, Gérard Legout, le directeur pendant 25 ans de l'ancien musée qui craignait de ne pas voir l'esprit des lieux respecté. Il fallait surtout qu'il reste "un musée thématique sur la construction du port artificiel et non pas sur le débarquement". L'ancien militaire à la retraite est parti rassuré !

La projection en mapping de la construction du port artificiel est un succès !

Point d'orgue de la visite : la projection de la construction du port artificiel entamée par les forces britanniques quelques jours seulement après le débarquement des troupes allées en Normandie. Une immense maquette animée, colorisée a été installée face à la mer et aux vestiges du port.

Une maquette animée permet de retracer la construction du port artificiel © Radio France - Elodie Touchais

Maquette, mapping et audioguide permettent aux visiteurs de se projeter dans la construction du port dont ils peuvent voir, face à eux, les vestiges © Radio France - Elodie Touchais

Caroline et son compagnon, tous les deux jeunes trentenaires apprécient ce mapping qui donne aussi un coup de jeune à l'exposition. "C'est très didactique, c'est clair et cela permet aussi de mieux se projeter" réagit le couple à chaud.

Les vestiges du port artificiel sont visibles depuis les salles du musée © Radio France - Elodie Touchais

Un lieu de mémoire tourné vers la transmission

Le directeur du musée du Débarquement est soulagé de ces premières visites : "les arromanchais étaient impatients de voir que l'on n'avait pas fait n'importe quoi de leur musée". Et les retours sont globalement positifs respire Frédéric Sommier pour qui "tout séduit : de l'architecture aux collections". Un pari réussi confirme Véronique déjà en train de se renseigner pour acheter de futures places : "c'est un très bel exemple de lieu de mémoire qui vaut vraiment le coup d'être vu !"

Le musée du Débarquement à Arromanches ouvre ses portes au public ce 1er avril © Radio France - Elodie Touchais