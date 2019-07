VIDEO-Le jour ou le sous marin La Minerve a coulé, il aurait du être à bord

Nizas, France

Après cinquante et un ans de silence La Minerve a été retrouvé. Ce sous-marin français disparu, sans que l'on sache pourquoi, le 27 janvier 1968 au large de Toulon avec ses cinquante-deux membres d’équipage. La Minerve repose à 2 350 mètres de profondeur en trois morceaux éparpillés sur 300 mètres de distance.

Cette découverte de l'épave est une immense nouvelle pour Gérard Rosenthal 76 ans un habitant de Nizas près de Pézenas. Ancien sous marinier il aurait du se trouver à bord de La Minerve le jour du drame.

Il doit la vie à un ulcère à l'estomac

Gérard Rosenthal était quartier maître chef. A bord du sous marin il s'occupait des vivres. Engagé depuis 4 ans, il était marié et déjà père de 4 enfants âgés de 1 à 4 ans. S'il ne se trouvait pas à bord de La Minerve le jour de l'accident c'est pour raison médicale " je devais remplacer un camarade mais j'avais un rendez vous à l'hôpital quelques jours plus tard pour un examen de l'estomac. _Le commandant a accepté que je n'embarque pas_" se souvient Gérard Rosenthal.

Je veux que l'on disperse mes cendres là ou La Minerve a coulé

Gérard est donc allé à l'hôpital et La Minerve a coulé, il a su qu'il ne reverrait jamais ses camarades, "ma deuxième famille" comme il dit. Pendant ces 51 années, il a pensé à eux tous les jours. Quand l'épave a été localisée Gérard R. n'a pu retenir ses larmes : "c'est très important pour _les familles qui auront maintenant un lieu ou se recueillir_, on pourra y jeter des gerbes. Moi j'irai et surtout je souhaite qu'à ma mort mes cendres soient dispersés la bas ". La Minerve a été retrouvée mais une interrogation demeure : pourquoi le sous marin a t-il coulé ? On ne le saura jamais conclu Gérard.

Gérard Rosenthal est membre de La Créole, l'amicale des sous mariniers du Languedoc-Roussillon qui compte 33 membres.