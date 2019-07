Le Phare de Ré : 70 ans de journalisme local

Saint-Martin-de-Ré, France

L'île de Ré fête un anniversaire ce mercredi. Celui de son journal, Le Phare de Ré. Depuis 70 ans, il informe entre 14 000 et 25 000 Rétais et amoureux de l'île. Il a connu de nombreuses transformations. Il est passé du noir et blanc à la couleur, sa pagination a été multipliée par 10 - il comptait 4 pages à sa naissance contre une quarantaine aujourd'hui. Et ses lecteurs sont toujours aussi fidèles, notamment grâce à la proximité que cet hebdomadaire a réussi à instaurer avec eux.

Depuis sa création en 1949, des riverains volontaires apportent leur contribution aux numéros parus chaque mercredi. Et le directeur de la publication, Thierry Verret, en est fier.

Certains diront que ça fait le bonheur d'un éditeur parce qu'il n'y avait aucun journaliste. Il n'y avait que des contributions volontaires de gens qui amenaient des articles. Le journal était là pour éclairer et aider tous les Rétais et je pense qu'il continue dans cette mission.

Certains lecteurs sont même devenus correspondants pour le journal. C'est le cas d'Alain Pavan, 73 ans. Cet enseignant à la retraite couvre l'actualité de la commune du Bois-Plage depuis près de 20 ans. "D'abord, je faisais des petits comptes-rendus sur les associations. Puis, quand monsieur Verret a repris Le Phare, il y a 19 ans, il a dit : "nous allons mettre un correspondant dans chaque village. Et on le rémunérera pour chaque article qu'il fera". J'ai trouvé ça magnifique !"

Le travail réalisé par Le Phare de Ré plaît toujours autant aux habitants de l'île. Sophie est propriétaire d'un bar sur le port de Saint-Martin de Ré. Et sur le comptoir, évidemment, on trouve Le Phare de Ré.

Les gens nous le demandent régulièrement, pour voir les petites annonces, les pubs. Il faut l'avoir ! Il fait partie des institutions de notre village.

Sophie est une fidèle lectrice. Mais elle l'avoue, les petites histoires d'autrefois lui manquent. Celles qui étaient écrites par les Rétais, déposées dans la boîte aux lettres du journal, et publiées sans modification... laissant passer quelquefois des fautes d'orthographe qui la faisaient sourire.

Et pour célébrer cet anniversaire, Le Phare de Ré invite ses lecteurs au festival de musique classique "Musique en Ré" le lundi 15 juillet, au Bois-Plage. 1 200 places sont disponibles, sans réservation nécessaire.