Le journaliste Julien Goudichaud raconte sa traversée de la Manche avec des migrants : "Ils sont prêts à tout"

Comment sommes-nous passés de la "Jungle de Calais" aux "jungles" du Nord-Pas-de-Calais ? Comment les passeurs ont-ils réussi à se professionnaliser au point de proposer des séjours tout compris aux candidats à l'exil ? Et que vivent, lors de leur traversée, ceux qui risquent leur vie pour rejoindre l'Angleterre ? Tout cela, Julien Goudichaud l'a vécu tout au long des sept années qu'il a passées sur les plages du Nord-Pas-de-Calais. Sept ans que le journaliste raconte désormais dans son livre "Les Plages de l'embarquement", coécrit avec Nicolas Torrent et publié aux éditions des Arènes.

L'Angleterre "à portée de main"

"C'est un peu malgré moi que je suis passé par l'écriture. Quand on fait des reportages télé, on a une caméra. Et la caméra, c'est l'ennemi juré des migrants. Il y a plein de choses que l'on ne peut pas filmer, mais que l'on vit. Et j'ai éprouvé beaucoup de frustration à ne pas pouvoir raconter ce que je n'ai pas pu filmer", explique le journaliste reporter d'images.

Julien Goudichaud a côtoyé l'errance des migrants sur les plages de la Côte d'Opale, les traversées qui échouent et celles qui réussissent, et avant cela tout le parcours qui consiste à trouver un moyen de traverser la Manche, soit via un passeur, soit par ses propres moyens. Dans son livre, il raconte par exemple comment un groupe de migrants en vient à voler un pédalo pour rejoindre l'Angleterre.

"Ils sont prêts à tout, résume le journaliste, invité ce mardi du 6-9 de France Bleu Nord. C'est ce qu'ils disent tout le temps : 'Julien, tu sais, on est passés par la Libye, on a été battus, des femmes ont été violées, on a marché dans le désert. Ça fait deux ans qu'on est sur la route et là, on arrive à Calais. L'Angleterre est là, elle est à portée de main. On va y arriver, on va y arriver coûte que coûte. C'est pas cette petite bande de mer qui va nous arrêter."

Julien Goudichaud a lui-même tenu, dans le cadre de son enquête, à traverser la Manche. Il raconte : "On pense juste à ce moment-là à ce qu'il faut faire sur le moment : écoper, avoir un téléphone qui fonctionne, capter, être solidaires les uns des autres, avoir un gilet de sauvetage, etc. Mais avant, ça a été des mois de cauchemars J'ai beaucoup rêvé de bateau."