Violences faites aux enfants : sur France Bleu, Mohamed Bouhafsi lance un appel à la vigilance de chacun

Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste sportif et désormais journaliste à France Télévisions, était l'invité de Wendy Bouchard dans l'émission Ma France, sur France Bleu, ce vendredi. Frappé par son père lorsqu'il était enfant, il est revenu sur son engagement pour lutter contre les violences faites aux enfants, et sur l'importance de la vigilance de chacun, notamment du voisinage, pour donner l'alerte. Le journaliste organise un tournoi de football ce samedi au Stade de France, et mobilise tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec la Fédération de la protection de l'enfant et l’association L’Enfant bleu. La Journée internationale des droits des enfants se déroule ce samedi le 20 novembre.

"Si le sport, la culture peuvent permettre à ces enfants de sortir de ce carcan familial qui peut être dangereux, c'est la plus grande des victoires"

Le journaliste, auteur du livre "Rêver sous les coups, mon combat contre les violences faites aux enfants", s'est confié au micro de Wendy Bouchard. "Si le sport, la littérature , le cinéma, la culture peuvent construire des passions, et permettre à ces enfants de s'évader un peu, de sortir de ce carcan familial qui peut être dangereux parfois, eh bien c'est la plus grande des victoires", a-t-il résumé.

Pour lui, "Il faut nourrir ces passions là, et c'est pour ça qu'on a pris le foot. Il y avait des enfants qui n'étaient pas forcément passionnés de foot", a-t-il reconnu. "Mais quand ils ont été face à des joueurs de Ligue 1, je cite l'exemple de Yoyo, un enfant qui est protégé en région parisienne et qui a rencontré Kilian Mbappé, eh bien ce petit Yoyo, il a vécu l'horreur. Il a été retrouvé dans la rue à 6 ans et cette journée avec Kylian MBappé lui a permis de comprendre qu'il était un enfant comme les autres", a-t-il expliqué. "Il faut donner de l'amour, il faut donner du bonheur. Il ne faut pas juger les gens, ne pas juger les femmes battues qui sont sous emprise la plupart du temps et ne pas juger aussi ces enfants, et leur permettre de se relever", a estimé le journaliste.

"Les 27 centimètres de paroi entre deux appartements peuvent permettre de changer une vie"

Interrogé par Wendy Bouchard sur la nécessité d'une société de la vigilance pour prévenir les violences faites au enfants, Mohamed Bouhafsi, qui a été sauvé de la violence de son père par ses voisins, a appelé à la vigilance de chacun : "On est toujours à se demander ce que doit faire l'Etat pour nous", a-t-il rappelé. Mais dans la plupart des appartements, il y a 27 centimètres entre deux parois. Eh bien ces 27 centimètres là, ils peuvent permettre de changer une vie, ils peuvent permettre de sauver un enfant ou une femme battue. Bien évidemment sur que l'État doit faire des choses, augmenter les budgets, mais les violences intrafamiliales ont eplosé pendant le confinement, et si on ne fait rien aujourd'hui, dans 20 ans, on va récupérer une société de la violence", a-t-il alerté. "C'est maintenant qu'il faut investir massivement, ça concerne l'État, mais aussi la société entière qui doit être vigilante. C'est une mission de tout le monde", a-t-il insisté.

Ce qui m'a sauvé, c'est l'instruction, l'école républicaine

Mohamed Bouhafsi a aussi rendu hommage au rôle que l'école a joué dans sa vie. "L'École a été pour moi un moment très important, et je remercie d'avoir permis que, durant le deuxième confinement, les écoles puissent être restées ouvertes puisque, moi, je le dis, l'école m'a sauvé", a-t-il confié. "Ce qui m'a sauvé, c'est l'instruction, l'école républicaine et ça, c'est vraiment vraiment important", a-t-il dit.

On ne peut pas se construire sur la haine, sur l’aigreur

Interrogé sur la résilience dont il a fait preuve, il a confié : "Je pense qu'on ne peut pas se construire sur la haine, sur l’aigreur. Je pense qu'on doit se construire sur la joie de vivre". "C'est difficile, a-t-il confié. "Au départ, je voulais pas écrire un livre. Je ne voulais pas parce que moi, je me sens libéré. Je me sens apaisé, mais j'ai senti que c'était d'utilité publique, parce que je remarque que c'est une sorte de "Metoo", avec un degré moindre, bien évidemment, mais que des gens sont heureux de se libérer", a-t-il expliqué.