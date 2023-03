Le journaliste français Olivier Dubois libéré après 711 jours de captivité

Olivier Dubois est libre. Le journaliste, originaire du Vaucluse, était retenu en otage au Sahel depuis le 8 avril 2021. Il vient d'être libéré après 711 jours de captivité, soit la plus longue captivité pour un journaliste français depuis la guerre du Liban. "C'est énorme pour moi d'être libre, je ne m'y attendais pas du tout. Je me sens fatigué mais je vais bien", a réagi Olivier Dubois depuis l'aéroport de Niamey, la capitale du Niger.

Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 par l'alliance jihadiste du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Le collectif Reporters sans frontière (RSF) par d'un immense soulagement. "Nous avions eu des nouvelles rassurantes à plusieurs reprises ces derniers mois, et encore très récemment : il semblait en bonne forme, mais la durée de sa captivité nous inquiétait", a indiqué le secrétaire général de RSF, Christrophe Deloire à l'AFP.