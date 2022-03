Le jumelage entre Bonifacio et Byblos au Liban, l’union de deux cités illustres en Méditerranée

Un rapprochement entre Byblos et Bonifacio deux villes riches en patrimoine historique et environnemental. Deux citadelles si lointaines et si proches que l’artiste libanaise Pascale Ojeil veut unir pour le meilleur.

Pascale Ojeil depuis Beyrouth est une grande passionnée de la Corse, et après avoir enregistré trois chansons du répertoire insulaire, Corsica, A l’Altru mondu, et Sintineddi, c’est un nouvel acte qu’elle parvient à sceller cette année, un jumelage entre deux cités à la fois antiques et modernes de Méditerranée. Un projet, dit elle, qui n’aurait pu aboutir sans l’accueil et l’engagement des maires des deux villes de Byblos Wissam Zaarour, et de Bonifacio Jean-Charles Orsucci et son adjoint à la culture patrimoine Alain di Meglio. L’artiste amie de la Corse y voit toujours en son un engagement une forme de résistance culturelle :

Un passé en commun, un avenir qui les rapproche

"Le Liban est dans une crise sans précédent, et je ne peux m’empêcher de contempler ces deux terres en voyant les points qu’elles ont en commun. _Ce projet est une forme de résistance pour exister culturellement alors que le Liban doit faire face à la théocratie de Mollah_. Byblos comme Bonifacio sont des villes résilientes, elles bénéficient tout d’abord d’une nature exceptionnelle celle de notre Méditerranée. Byblos à une grande notoriété avec son port, la localisation de ces deux villes leurs positions stratégiques depuis toujours ce sont de longues histoires liées aux ports des deux villes. Autre point commun elles ont toutes les deux une citadelle croisée. Des points communs sur le plan de la période néolithique aussi, elles remontent toutes les deux à 7000 ans av J-C. Elles ont finalement été victimes dans l’histoire de leurs beautés de leur position et en même temps elles témoignent d’une histoire ininterrompue. Nous devons tout faire pour préserver ces deux villes, et c’est le sens de ce jumelage qui prendra plusieurs formes".

