Le jury "Villes et Villages fleuris" fait sa tournée dans le Nord

Le jury du label "Villes et Villages fleuris" distribue tous les ans, des fleurs pour récompenser l’engagement des communes pour l'environnement, le paysage et le végétal.

La visite est chronométrée. Une heure et demie pour montrer au jury régional le travail effectué par les agents de la municipalité tout au long de l'année.

Pour obtenir une fleur, les espaces verts de la ville doivent répondre à certains critères. Vincent Levive est l'un des 35 membres du jury. Cet ingénieur écologue, a pour mission aujourd'hui d'évaluer la ville de Petite Foret, et de décider si oui ou non elle mérite de maintenir sa fleur, de la perdre ou d'en gagner une.

" Contrairement à ce que l'on nous dit souvent, _une "Ville fleurie" ce n'est pas forcément une ville où il y a beaucoup de fleurs_, explique-t-il. Aujourd'hui ce qu'on regarde, c'est la qualité du patrimoine végétal, la gestion environnementale des espaces. On n'est plus sur la quantité des fleurs dans la ville, mais plutôt sur la qualité des espaces et le respect de la biodiversité".

Petite-Forêt possède une fleur depuis deux ans. Pour la maintenir, voire en gagner une, la municipalité à miser sur l'originalité de la visite : le jury a vu la ville à bord d'une calèche tirée par deux chevaux du Nord. Nouveauté aussi cette année, la ville a mis en place un jardin pédagogique avec un bouc, des poules, des abeilles et un potager. Fier de son travail, Ludovic, responsable du pôle environnement de la mairie est plutôt confiant "Par rapport aux critères du jury, je pense que l'on a fait ce qu'il fallait. On a innové avec la calèche et en plus, on a eu la météo avec nous".

La visite s'est bien déroulée, mais par manque de temps, Ludovic n'a pas pu montrer le nouveau jardin ouvrier de la ville. C'est un regret qui ne décourage pas la maire, Sandrine Gombert pour autant "Ce n'est pas juste mettre une fleur à la ville, c'est validé ce qui a été mis en place pendant l'année et saluer le travail qui a été fait par les agents de la municipalité. Nous sommes très fiers de nos espaces verts et nous espérons que nous obtiendrons une deuxième fleur !".

Avant de donner sa décision, le jury doit finir sa tournée dans la région et délibérer, à huis clos. Les résultats ne seront connus que le 20 octobre !