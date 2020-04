Le kop de l'Amiens SC fait les courses pour les confinés isolés

Quand supporter rime avec solidaire. Le kop de la Tribune Nord du stade de la Licorne ou joue l’Amiens SC lance à partir de ce lundi des livraisons de nourriture pour les confinés qui ne peuvent pas se déplacer.

Au début de la crise sanitaire du coronavirus, ces fans de l’ASC avaient déjà offert des pizzas aux soignants du CHU. Cette fois, ils achètent donc des produits de première nécessité (pâtes, riz, eau, jus de fruit, biscuits, papier toilette, savon...) et proposent de livrer des paniers à quinze euros disponibles sur réservation pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.

Une démarche sociale

"On est un groupe de supporters mais on aussi une démarche sociale qui est importante. On a déjà fait des actions avec la Croix Rouge", rappelle Fabien Cassard, président de l'association Tribune Nord Amiens. "On voulait aider les gens de notre ville un peu comme ce qui se fait ailleurs où même en Italie où des groupes d'ultras font des choses incroyables", poursuit-il.

Le kop voulait aussi faire profiter de sa capacité d'organisation et de sa logistique. D'ailleurs les livraisons pourront se faire au delà d'Amiens, à Conty, Abbeville, Ailly-sur-Somme ou encore Flixecourt. Quinze premiers paniers sont prêts. Il est possible de réserver une livraison au 06.58.66.06.62 ou par mail à l'adresse contact.tribunenordamiens@gmail.com.