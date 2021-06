Le Kop Glaz, premier club de supporteurs d’une équipe cycliste pro, derrière les Men in Glaz sur le Tour

Comme l’an dernier, il y aura deux équipes bretonnes sur le Tour de France. Arkea Samsic, basée à Bruz à côté de Rennes et B&B Hôtels, installée à Theix-Noyalo près de Vannes. B&B Hôtels, qui est la première équipe au monde, à posséder un club structuré de supporteurs. Il s’appelle le Kop Glaz.

C’est le club qui est à l’origine de l'idée de fédérer et structurer ses supporteurs, qui se sont ensuite saisis du projet. Ces amoureux de vélo, sensibles aux valeurs du club et au discours de Jérôme et Sébastien Pineau, ont alors établi les statuts de ce qui est devenue une association début 2021.

Un Kop, "gwenn ha du" ha glaz

B&B Hôtels est ainsi devenu la première équipe cycliste professionnelle à offrir à ses supporteurs et partenaires la possibilité d'être partie prenante de ses choix stratégiques. Un peu à l’image de ce qui existe dans le sport américain ou dans certains clubs de football.

B&B Hôtels a beau être une équipe bretonne et morbihannaise, les KorriGlaz (c’est ainsi que s’appellent les membres du kop) sont partout en France (Lyon, région Centre, Pays Basque, Paris, etc.). Ce qui va leur permettre d'être présents sur les différentes étapes du Tour, notamment en s’affichant avec leur maillot « Men in Glaz » et leur drapeau, un gwenn ha du version glaz.

Laurent Cavalec (à gauche), le président du "Kop Glaz" et Gérard Lemaître, un membre, devant le centre de performance de "B&B Hôtels" © Radio France - Eric Bouvet

Pour impliquer encore plus les supporteurs dans la vie du club, le Kop Glaz compte adresser tous les jours un message vidéo aux coureurs de l’équipe.