Le label "Fabriqué à Allauch" veut protéger et valoriser les artisans du village près de Marseille

Huit artisans ont été labélisés dans la cuvée 2023. Treize l'avaient été lors de la première édition avec notamment les déjà célèbres Chips d'Allauch. Ce label est valable deux ans. Il tient compte de la fabrication locale, d'une certaine éthique et du respect de l'environnement. Une façon de mettre à l'honneur les savoir-faire locaux "face aux chinoiseries qu'on subit souvent sur les marchés de Provence l'été" lâche Sébastien qui avec son épouse Marie fait honneur à la troisième génération de nougatiers à Allauch. "Le label doit faire la différence. On y passe beaucoup de temps, sur notre nougat. Et par rapport à l'industriel, on a plus de 55% voire 60 % de miel".

Le label © Radio France - Christophe Van Veen

Le supplément d'âme

Eric Gargulo, de Lucifer, fouille dans ses poches. Il en sort sa grande fierté. "C'est mon couteau. C'est ma création. Au milieu vous avez de l'argent pur. Cela n'avait jamais été fait dans l'histoire de la ferronnerie". Eric, 62 ans, a choisi de finir sa vie par sa passion, "partir d'une barre de fer pour arriver à un objet", et depuis 18 ans dans son petit atelier tranquille, il se régale et crée sans limite. "C'est un peu trop restreint Allauch. Le label permet de faire savoir qu'il existe de petits artisans aussi valable qu'à Nice ou à Marseille". Daniel Maglione, apiculteur à la tête de la Compagnie des abeilles épicuriennes, n'attend pas des ventes extraordinaires du label mais la reconnaissance de son exigence avec ses 250 ruches. "Sur les marchés, on estime que 30 % des miels sont frelatés. Avoir un label est très important". D'après lui, l'avenir est au local, non pas parce que c'est la mode mais parce qu'il n'y a pas le choix. "C'est la mondialisation qui tue la planète. Il faut arrêter de déplacer les marchandises".