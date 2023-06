Le label Grand site de France renouvelé pour la Camargue gardoise

Ce label a été officialisé ce samedi à Aigues-Mortes. Il récompense les efforts réalisés par les huit communes de la Camargue gardoise pour préserver et améliorer ses paysages. Quatre sont classés : le panorama de La Marette près d'Aigues-Mortes, la pointe de l'Espiguette, l'étang de la Ville près d'Aigues-Mortes et les marais de la tour Carbonière. Huit communes sont intégrées dans le périmètre du label : Saint-Gilles, Beauvoisin, Vauvert, Le Cailar, Aimargues, Saint Laurent d'Aigouze, Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, un peu plus de 55.000 hectares en tout.

Restituer l'histoire de l'abbaye de Psalmody à Aigues-Mortes

Comme tous les espaces labellisés Grand Site de France, la Camargue gardoise doit maintenir voire améliorer la qualité de ses paysages. Elle doit aussi mettre en valeur son patrimoine. C'est ce que souhaite faire la municipalité de Saint- Laurent-d'Aigouze en restituant l'histoire de l'abbaye de Psalmody, située à côté de la tour Carbonière. Un site très important au Moyen-Age dont il reste à peine quelques ruines aujourd'hui. "On va récupérer des archives qui concernent cette abbaye explique Thierry Féline, le maire de Saint-Laurent-d'Aigouze. Nous souhaiterions les numériser et par un système 3D la reconstituer pour voir ce qu'elle était. L'histoire est importante pour comprendre notre territoire et la manière dont il a été façonné."

Le phare de l'Espiguette rouvert au public le 26 juin

Pour découvrir ce territoire de la Camargue gardoise, rien de mieux que de prendre de la hauteur. Le phare de l'Espiguette va être rouvert au public le 26 juin après de nombreux mois de travaux. Ca sera la première fois depuis sa création, il y a 150 ans. La visite sera encadrée pour contrôler le flux des visiteurs dans ce milieu fragile des cordons dunaires. "Il y aura un système de réservation quasiment obligatoire tout le temps confie Maud Hubidos à la tête de la société publique locale Le Grau du Roi Développement. On veut l'utiliser comme un outil au service des paysages."