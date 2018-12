Le label "Village prudent" décerné à la Croisille-sur-Briance : une première en Limousin

La Croisille-sur-Briance, France

A La Croisille-sur-Briance, petite commune de 700 habitants au sud de la Haute-Vienne on ne lésine pas sur les moyens pour améliorer la sécurité des citoyens sur la voie publique. La commune qui est traversée par 3 routes départementales a tout fait pour inciter les automobilistes à lever le pied. Des zones limitées à 30 kms/ heure ont été mises en place puis des ralentisseurs à chaque entrée du bourg mais aussi devant la mairie et l'école.

L'un des ralentisseurs installé devant la mairie-école de la Croisille et qui a évité un accident dramatique © Radio France - Françoise Ravanne

C'est un investissement important pour une petite commune comme la notre reconnait le maire Jean-Gérard Didierre mais "ça a aussi permis de sauver la vie d'un enfant". En septembre 2018 un garçon de 8 ans qui circulait en vélo avait été renversé par une camionnette et sans la présence d'un ralentisseur, les conséquences auraient été beaucoup plus dramatiques.

A La Croisille-sur-Briance, la prudence s'apprend de 7 à 77 ans

Mais si la commune a été labellisée "village prudent" par la prévention routière c'est aussi parce qu'elle a mis en place "un permis piéton" pour les écoliers de la commune qui ont droit depuis plusieurs années à des conseils prodigués par la prévention routière ou la gendarmerie. "On nous a appris à faire attention même quand on est sur les parkings ou sur le trottoir" raconte Anna 10 ans. Et sa petite camarade Marie ajoute" Maintenant je me sens plus rassurée car je sais comment faire quand je suis piétonne"

Prochaine cible : Les séniors puisque le club du troisième âge de la Croisille-sur-Briance va bientôt proposer des ateliers aux conducteurs qui ont leur permis depuis plusieurs décennies; il s'agit de leur donner des conseils et de les aider à retrouver les bons réflexes. "On leur apprendra à gérer le stress et on fera aussi des mouvements de la nuque et des épaules très utiles pour tourner la tête quand on est au volant" explique Viviane Ruchaud, la présidente du club du troisième âge.

En France ce sont 134 communes qui ont reçu ce nouveau label " Ville prudente ou village prudent"