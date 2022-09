C’est un outil quasi unique en France au service des vignerons. Le département du Tarn gère le laboratoire d’œnologie basé à Gaillac. Le service compte trois techniciens et deux œnologues au service des vignerons de toutes l’AOP. (Dans les autres régions viticoles de France, bien souvent ce sont des labos privés qui opèrent.)

Des paillasses et des éprouvettes

En ce moment, le labo tourne à plein régime et teste des centaines d’échantillons venus des chais pour aider à la vinification. Et tous les vignerons ont des questions bien précises : Quand lancer les vendanges, comment bien contrôler la fermentation ou quand décider du bon moment pour la mise en bouteille. ? Et cette année, il y a sans doute encore plus de travail que d’habitude. La sécheresse a notamment provoqué des vins très ronds, très alcoolisés qui manquent parfois d’acidité. Le travail du labo, c’est aussi de proposer des solutions pour corriger ( via des levures ) ce manque d’acidité.

Le laboratoire départemental d'œnologie, outil précieux pour les vignerons du Gaillacois © Radio France - SM

Sabine Garda est œnologue et directrice de ce labo d’œnologie. Elle fait visiter le labo en plein effervescence en ce moment.

Rapidité des réponses

Le département investi environ 500.000 euros par an pour faire fonctionner le laboratoire départemental. Le labo a été créé au milieu des années 1960 et travaille avec 58 clients pour un suivi œnologique (via des visites en cave bihebdomadaire) et 300 clients en tout. Des clients qui apprécient notamment la rapidité du labo qui répond dans la journée.