Le laboratoire Juva Santé de Forbach tourne à plein régime avec l'épidémie de Coronavirus

Ils ne s'attendaient pas à une telle demande. Depuis l'arrivée du coronavirus en Europe - à fortiori en France - le site des laboratoires Juva Santé tourne à plein régime. "Sur cette même période janvier-février, en comparaison avec 2019, sur la production du gel hydroalcoolique Mercurochrome, on est a du fois dix" explique Lorène Lentgen, la responsable planification. 40 000 flacons en moyenne sortent quotidiennement du site. Les principaux clients de l'usine sont les grandes surfaces qui multiplient les commandes depuis quelques semaines. "On les respecte, mais si quelqu'un commande aujourd'hui, il pourra être servi début avril seulement, il y a une "fille d'attente" pour répondre au besoin."

Une vingtaine d'intérimaires embauchés

Les dispositifs médicaux (matériel de premier secours, podologie, anti-poux et donc gels hydroalcooliques) représentent 40 % de la production de l'usine forbachoise. Or, en ce qui concerne les gels, le site n'a que deux lignes de production. Depuis février, ces lignes fonctionnent 24h/24 afin d'augmenter les capacités de production et répondre aux besoins des clients. Une aubaine pour l'emploi : une vingtaine d'intérimaires ont été embauchés et un appel au volontariat a été lancé aux 80 salariés du site pour du travail de nuit et en weekend.

L'une des deux lignes de production de gels hydroalcoolique sur le site de Juva Santé Forbach. © Radio France - Romain Dézèque

Lorène Lentgen, responsable planification chez Juva Santé Forbach. Copier

Une situation inédite qui fait écho à la grippe H1N1, en 2009. "J'y étais à l'époque, raconte Franck Venail, responsable qualité, on avait connu une explosion des commandes à laquelle on est exactement confronté aujourd'hui. On ne se doutait pas que le coronavirus arriverait si rapidement en Europe, néanmoins dès que les premiers cas ont été révélés, on s'attendait à ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il nous reste peu de latitudes et on a aussi une contrainte important qui est la capacité de nos fournisseurs à suivre la cadence." Des fournisseurs exclusivement situés en Europe, y compris pour les flacons en plastique qui proviennent des Pays-Bas.