Le Labyrinthe Géant de Guéret, une activité de vacances plébiscitée par les familles

"Oh, il y a moyen que je me perde ! Mais ma belle-sœur est plus maligne que moi, donc ça va aller." Pour Chantal, la sortie se fait avec les petits-enfants... et avec sa belle-sœur, donc. Matthias, lui, est venu de Haute-Vienne avec sa fille Zoé. "Je cherchais des activités pour ma fille, pour les vacances. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert... je suis tombé sur le Labyrinthe, du coup nous voilà." Pour que tous les membres de la famille y trouvent leur compte, le Labyrinthe a prévu plusieurs questionnaires adaptés à l'âge de chacun : c'est en répondant correctement aux questions que l'on parvient à s'orienter pour trouver la sortie du dédale, généralement en un peu plus d'une heure.

"Les gens sont contents de sortir" note Ludivine, derrière la caisse ce week-end. "Et puis il faut qu'ils en profitent, maintenant qu'il y a le couvre-feu." Le Labyrinthe s'est d'ailleurs adapté à cette contrainte : il est ouvert de 14h à 17h30 et la dernière entrée se fait obligatoirement à 16h. "On a profité d'une journée où il faisait à peu près beau pour venir" explique une jeune mère de famille. Qui, malgré la boue sur les chaussures, a apprécié la balade... surtout si elle se termine au comptoir de restauration rapide du Labyrinthe, qui a aussi pu rouvrir. L'Escape Game, en revanche, est fermé.