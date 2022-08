Le lac de Bouzey désespérément vide dans les Vosges, les plages désertées

Au lac de Bouzey, près d'Epinal, on est loin de la carte postale. Les bords du plan d'eau artificiel se sont retirés pour laisser la place à de nombreux cailloux. Marie-Hélène s'est frayée une place pour déposer sa serviette : "Il y a énormément de pierres mais normalement elles devraient être englouties par l'eau."

La quinquagénaire habituée des lieux ne reconnait pas ces plages : "C'est la première fois que je vois ça, c'est même triste, il n'y a plus rien, c'est de la vase. J'ai essayé de mettre les pieds dans l'eau, on a l'impression qu'on s'enfonce..." Assis un peu plus loin, Franck observe les anciennes marques sur la digue : l'eau était alors dix mètres plus haut. Ce père de famille s'inquiète pour les générations futures : "L'eau va manquer pour tout le monde et surtout pour nos enfants. Ils ne pourront pas profiter des joies de farniente et de la baignade dans ces lacs vosgiens."

Si le lac est aussi bas, il faut voir des nouvelles normes de sécurité. Le lac artificiel doit faire des travaux dès la fin de la saison touristique pour pouvoir de nouveau être rempli à pleine capacité (plus de 11 mètres). Il sera alors vidé.

"C'est désertique !"

Patrick Houllard tient une brasserie "Bon accueil", nichée au-dessus des plages désespérément vide. Sa clientèle a déserté les plages et donc son commerce. Ce gérant ne comprend pas qu'avec la sécheresse annoncée de longue date, les autorités n'ont pas plus rempli le lac avant la saison estivale. "Quand on est en pénurie de riz ou de papier toilette dans un magasin, on fait le plein. En début de saison, il fallait le niveau maximum mais on a commencé avec un niveau minimum."

La sécheresse n'a rien arrangé. "C'est désertique !", soupire Patrick. "Qui viendrait s'installer ici avec sa serviette, on ne s'installe pas autour d'un terrain de boue... Avec ce niveau d'eau les activités nautiques ont été arrêtées." Ce gérant avait d'ailleurs investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des paddles qui n'ont pas été utilisés de l'été. Aujourd'hui, Patrick Houllard prévoit de "vendre" sa brasserie. "Il n'y a plus rien à faire ici !"