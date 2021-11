Le lancement d'une campagne de mécénat pour l'Abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon

A l'abbaye Saint-André la charpente et la toiture du palais abbatial sont en effet entièrement à reconstruire. Le montant des travaux s’élève à 480 000 euros dont un quart est proposé à mécénat tant aux entreprises qu’aux particuliers.

Au palais abbatial de la fin du XVIIe et XVIIIe siècle plusieurs poutres se sont brisées et ont dû être étayées en urgence. De plus un décollement inquiétant de la façade Est a été observé, mettant ainsi en péril l’ensemble du bâtiment classé monument historique depuis 1947. Les travaux de sauvetage ont donc débuté en urgence en septembre sans attendre la fermeture annuelle du site. Sept mois de travaux en particulier pour 560 m2 de toitures sont prévus. Ils devraient être terminés pour la réouverture du site après la pause hivernale fin mars.

Un chantier déjà subventionné ou crédité pour les trois quarts du montant des travaux

Le montant total est de 480 000 euros, la Drac, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, finance la moitié, la Région pour 10 %, les gestionnaires investissent en autofinancement 15 %. Reste un quart du montant, soit 120 000 euros ouvert à donation aux entreprises comme aux particuliers. Mécénat sur le site de la Fondation du Patrimoine avec les abattements fiscaux classiques de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises. De nombreuses contreparties sont également proposées : privatisation des lieux pour les entreprises ou encore y compris pour les particuliers des visites guidées thématiques, des cartes d’abonnement annuelles précisent les gestionnaires.

La partie des toitures à restaurer - Abbaye Saint-André

Plafonds du palais abbatial - Sylvie Villeger

