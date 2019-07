Le lancement du sous-marin Le Suffren à suivre à la Cité de la Mer de Cherbourg

Cherbourg, France

Ce vendredi, le sous-marin nucléaire d'attaque Le Suffren, premier né du programme Barracuda, est lancé sur le site de Naval Group à Cherbourg. La cérémonie a lieu en présence du chef de l'Etat Emmanuel Macron, et de la ministre des Armées, Florence Parly. Le Président doit arriver sur le site vers 11 heures. Il procédera à un "geste inaugural".

"C'est un moment solennel car avec ce lancement, nous donnons à la France un nouveau moyen pour accroître sa souveraineté. c'est aussi une fierté territoriale. C'est pour ça que nous avons souhaité associer les habitants de Cherbourg en les conviant à la Cité de la Mer pour suivre cette cérémonie", explique Ludovic Colin, responsable de la communication chez Naval group à Cherbourg.

Trois mille collaborateurs de Naval group seront réunis sur le chantier naval de Cherbourg, dont 300 au chantier Laubeuf. Des écrans géants seront aussi disposés dans les sites de l'industriel en France pour permettre à plus de 12.000 collaborateurs de suivre l'événement. Une cérémonie qui sera aussi retransmise sur les réseaux sociaux.

Deux écrans géants

Pour l'occasion, en partenariat avec France Bleu Cotentin, deux écrans géants seront installés dans la grande halle de la Cité de la Mer à Cherbourg. C'est ouvert à tous. Le public est attendu à partir de 10 heures. La cérémonie doit démarrer vers 10h45, et doit durer environ deux heures. Un millier de personnes sont attendues devant ces écrans géants.

Quatre-vingt-dix-neuf mètres de long, près de neuf mètres de diamètre, 20 km de tuyaux, 700.000 composants... "Un des outils industriels les plus complexes jamais réalisé par l'homme", ajoute Ludovic Colin. Le fruit de plus d'une décennie de travail, qui a mobilisé plus de 2.500 collaborateurs dans toute la France.