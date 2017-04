LuxLeaks : le lanceur d'alerte Antoine Deltour poursuit son action en justice

Antoine Deltour se pourvoit en cassation suite à sa condamnation dans le cadre de l'affaire "Luxleaks". L'ancien salarié d'une société luxembourgeoise l'a annoncé mercredi 5 avril à son comité de soutien à Epinal. Le lanceur d'alerte est déterminé à prouver sa bonne foi.

Le lanceur d'alerte Antoine Deltour est plus déterminé que jamais. Il a annoncé, mercredi 5 avril, à son comité de soutien à Epinal qu'il allait continuer l'action en justice au Luxembourg. L'ancien salarié d'une société luxembourgeoise se pourvoit en cassation suite à sa condamnation en appel à six mois de prison avec sursis qui avait été rendu le 15 mars 2017. Une condamnation pour avoir volé des documents confidentiels dans son ancienne entreprise en 2010. Ces documents avaient été remis à des journalistes qui ont révélé des accords fiscaux confidentiels entre des multinationales comme Apple, Amazon ou encore Ikea et le fisc luxembourgeois pour éviter l'impôt. Le vosgien a ainsi fait éclater l'affaire "LuxLeaks".

Une condamnation "injuste"

Antoine Deltour considère sa condamnation à six mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Luxembourg comme "injuste". Il explique :

La Cour d’appel considère que je suis un voleur à partir du moment où j'ai soustrait [les documents confidentiels] à mon employeur tout en considérant que j’aurais eu une motivation professionnelle à copier ces documents alors que je ne suis pas fiscaliste. Je venais de démissionner, je cherchais un emploi et cela ne correspondait pas à mes compétences. Je n’aurais rien pu faire professionnellement de montages fiscaux. Ça n’a pas de sens et c’est cela que j’aimerais faire valoir." - Antoine Deltour

Pour le lanceur d'alerte c'est une prise de risque nécessaire

Le vosgien a hésité à prendre cette décision car "c'est le risque qu’un message négatif soit adressé à des lanceurs d’alerte potentiels parce qu’une procédure qui s’éternise pourrait en effrayer certains" explique t'il. Cependant, il veut prendre ce risque "en misant sur un acquittement à l’issue de cette procédure." ajoute t'il.

Un recours en cassation qui peut prendre jusqu'à un an au Luxembourg. Antoine Deltour entend aller jusqu'à la Cour européenne des Droits de l'Homme pour démontrer sa bonne foi.