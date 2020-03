Serge, le lapin du métro revisité pour défendre la condition des femmes

Zoia, une artiste graffeuse parisienne et nantaise a détourné l'image du lapin du métro qui risque de se coincer les doigts pour défendre les femmes contre les attouchements et le harcèlement. Elle a déjà imprimé 1.300 autocollants.

Le célèbre Serge le lapin qui risque de se coincer les doigts dans les portes du métro, détourné en image plus féministe. Depuis début mars, l'artiste Zoia colle un peu partout ses autocollants détournant l'image du lapin de la RATP. De "l'affichage sauvage, c'est vrai", reconnaît l'artiste de 20 ans qui vit entre Paris et Nantes et qui s'est confiée à France Bleu Paris, mais utile pour dénoncer "la banalisation du corps de la femme".

Tu risques de te faire défoncer très fort"

L'artiste graffeuse évolue dans un milieu artistique qu'elle considère "très masculin et très macho". C'est comme ça qu'elle a eu l'idée, il y a un an, de travailler sur la condition de la femme. "Ce que je voulais dénoncer avec ce dessin c'est ce harcèlement et ces attouchements notamment dans le métro, qui deviennent banals", poursuit Zoia. Et le message est clair : une lapine importunée par un lapin, mais protégée par une deuxième lapine, batte de baseball à la main avec cet avertissement : "Attention! Ne mets pas tes mains sur mon corps, tu risques de te faire défoncer très fort."

On devrait savoir dès l'enfance qu'on ne doit pas toucher le corps de la femme !" Zoia, 20 ans, artiste graffeuse

"De la même manière qu'on apprend très tôt aux enfants à faire attention à ne pas se pincer les doigts dans les portes, on devrait savoir dès l'enfance qu'on ne doit pas toucher le corps de la femme ! " ajoute Zoia.

1300 autocollants du dessin détourné de Serge le lapin ont été imprimés par l'artiste graffeuse. - Zoia

La graffeuse a imprimé 300 stickers puis elle a dû en réimprimer 1.000. "Il y en a un peu partout : dans les bars, les transports, chez les gens, et même sur les affiches de la manifestation du 8 mars", précise Zoia qui se défend d'avoir voulu seulement communiquer pour la journée internationale des droits des femmes "car j'estime qu'il faut défendre les femmes tous les jours !" poursuit-elle. Zoia prépare en effet un événement le 21 mars à Noisiel (Seine-et-Marne) avec l’association ACDZ qui l'a soutenue pour cette campagne de collage. Il sera intitulé "Allez les filles !" et d'ici là, elle va continuer de plaquer son dessin détourné de Serge le lapin un peu partout.