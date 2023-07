"Le lapin n'est pas un objet" : un refuge d'Évron lutte contre l'abandon des nouveaux animaux domestiques

Ce samedi 1er juillet, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Si, en France, les abandons se répartissent tout au long de l'année, 100.000 voire plus selon des estimations, un pic est malheureusement observé l'été. Des chiens, des chats notamment sont laissés en pleine nature ou jetés dans la rue.

"Il ne faut pas acheter un animal sur un coup de tête"

Une maltraitance qui touche aussi de plus en plus les lapins explique Diane Boyer. Elle est la fondatrice de l'association Linné à Evron, qui prend en charge les NAC, les nouveaux animaux de compagnie : "les gens connaissent très mal le lapin et ne savent pas le gérer. Ils les mettent en cage mais un lapin en cage c'est comme un chat en cage. C'est un animal qui demande de l'entretien mais il est propre comme le chat, il suffit d'acheter une litière. Un animal ce sont des responsabilités, ce n'est pas une chose dont on se débarrasse comme ça".

L'association de Linné et la SPA organisent ce samedi des animations au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne afin de sensibiliser le public à ce fléau de l'abandon des animaux de compagnie.