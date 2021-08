Le Leclerc de Roques-sur-Garonne se passe du pass sanitaire, la préfecture met en garde

Les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés imposent le pass sanitaire depuis ce lundi 16 août en Haute-Garonne. Le préfet a pris un arrêté dans ce sens en milieu de semaine dernière. Neuf sites sont concernés. Désormais pour accéder à la galerie ou à l'hypermarché à l'intérieur, il faut sortir son pass.

Une entrée sans pass sanitaire

Pourtant au Leclerc de Roques-sur-Garonne, le dispositif est différent. _Une entrée sans pass sanitaire vi_ent d'être mise en place. Les clients qui l'empruntent arrivent, depuis le parking, directement dans l'hypermarché, sans contrôle. Au niveau des caisses, des barrières ont été installées. Les clients qui souhaitent ensuite rentrer dans la galerie marchande doivent montrer leur pass sanitaire.

L'arrêté de la préfecture n'autorise pas en théorie la mise en place d'un tel dispositif. "Aujourd'hui, notre magasin serait implanté sur un site sans galerie commerciale et avec la même surface, nous n'aurions pas à demander le pass sanitaire à l'entrée, déplore Jacques Blimont le directeur du centre Leclerc de Roques-sur-Garonne. C'est une situation totalement absurde. On voit nos consommateurs partir dans des magasins plus petits, on génère plus de promiscuité, sans contrôle du pass sanitaire".

La préfecture de Haute-Garonne condamne

"Dans le cadre des contrôles des forces de l'ordre menés dès ce lundi matin, une infraction a été relevée à l'hypermarché Leclerc de Roques-sur-Garonne et a donné lieu à la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure". La préfecture de Haute-Garonne n'a pas tardé à réagir face au non-respect du pass sanitaire dans cet hypermarché haut-garonnais. L'établissement est placé en procédure de mise en demeure.

L'hypermarché Leclerc dispose donc d'un délai de 24 heures pour se mettre aux nouvelles normes gouvernementales.

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Garonne détaille la raison de cette mise en demeure. Si l'hypermarché ne change pas son fusil d’épaule, "une mesure de fermeture administrative de l'établissement pouvant aller jusqu'à 7 jours peut être prise par décision préfectorale" en ajoutant que des contrôles de respect de la mesure seront effectués.

Crainte d'une baisse du chiffre d'affaires

L'entrée sans pass sanitaire permet d'accéder au Leclerc sans passer par la galerie marchande © Radio France - Théo Caubel

L'intérêt est aussi économique, imposer le pass c'est se priver de clients. "On peut craindre une baisse du chiffre d'affaires entre 25 et 35 %" ajoute Jacques Blimont.

Pour le reste du centre, le pass est exigé. Sept accès ont été suspendus et des places de parking ont été supprimées pour permettre aux agents de sécurité de contrôler les clients aux entrées.