Le Lezart Vert, le festival creusois qui monte, qui monte..

Saint-Étienne-de-Fursac, France

"On est là depuis lundi, on a pas arrêté, et _tout a surgi comme un champignon._.. Les chapiteaux, les scènes de musique, le restaurant. Tout était vide, et maintenant tout est là. Moi je l'ai vécu comme ça: comme un champignon qui sort de terre, comme la vie quoi ! "

Roger à un grand sourire. Il a connu ce festival comme spectateur et il n'a pas hésité à faire la route depuis Méasnes dans le nord de la Creuse pour venir cette fois ci prêter main forte en temps que bénévole.

C'est la force de ce festival. Depuis 12 ans, il compte sur un noyau dur de fidèles, mais il arrive chaque année à attirer de nouveaux volontaires. Sans doute grâce à son ambiance très familiale, car ici petits ou grands, il y'en a pour tous les goûts.

"On retrouve nos copains et ça se termine dans la Gartempe ! "

"Je m'amuse bien et je retrouve mes copains, assure Timéo 10 ans qui s'applique a plier des brique de jus de fruit pour les transformer en cendriers de poche pour les festivaliers. Il y'a des activités pour nous comme la caravane à histoires, et le soir j'ai le droit de rester aux concerts"

"On décore avec les bouquets de fleurs, on fait de la peinture, _on ne bosse pas vraiment mais on fait des choses utiles,complètent Léa et Charléne 13 ans. On est bien dans cette ambiance, de toutes façons ça se termine toujours dans la Gartempe_ (la rivière qui coule en contrebas) " rigolent-elles.

Moment de repos pour les bénévoles avant le début du festival © Radio France - Olivier Estran

Un festival familial et très pro

C'est la 12° édition du " Lézart Vert", festival porté par l'association "Creuse Toujours" .

"On est à mi-chemin entre la fête de village et un festival pro. On programme de tout , assure Hervé Guichet, le président de l'association. Rock, Blues, Musiques du Monde, Electro ou Trad on cherche de nouveaux talents. En 2011, on a fait passer les Brigittes juste avant qu'elle deviennent célèbres."

"On a un budget de 75 mille euros. On arrive à s'autofinancer à hauteur de 60 % grâce a la billetterie, la buvette et la restauration. Le reste ce sont les subventions. Pas toujours facile, les aides européennes du programme Leader (15 mille euros par an) n'ont toujours pas été versées depuis 2016 !"

Le festival se maintient grâce a l'implication des bénévoles et sa bonne fréquentation. Il attire en moyenne 4 mille 500 personnes en deux jours et demi.

Qui va gagner le Lezart Vert de la boulangerie de Fursac ? © Radio France - Olivier Estran

"On voudrait un festival comme ça tous les mois ! "

Le Lézart Vert trouve de l'aide aussi auprès des commerçants du village. Carine la boulangère et son mari ont versé 100 euros aux organisateurs pour les aider à boucler leur budget.

"On ne se considère pas comme un sponsor, rigole Carine, le festival attire des clients chez nous, mais aussi à l'épicerie et au restaurant du coin. On aimerait que ce genre d’événement se répète tous les mois. Ce serait bien. Et puis la programmation est chouette, on ne loupe pas les soirées."

En guise de clin d'oeil, la boulangerie confectionne des petits lézards en meringue ou en pâte d'amande. Le plus gros est à gagner par les clients.

Le Lézart Vert est à découvrir jusqu'aux petites heures dimanche matin.

L'entrée est de 15 euros par soirée pour des concerts et des spectacles de qualité. Toute la journée de samedi est gratuite et on peut camper sur place.