Tour de France 2021 : le Libournais est déjà en fête à 100 jours du départ

Si le Tour de France partira dans 100 jours de Brest, il arrivera dans 120 jours en Gironde, sur les routes du Libournais. Le maire de Libourne, Philippe Buisson, invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi, se dit serein quant à la tenue de l'épreuve malgré le contexte sanitaire : "Nous travaillons comme si le Tour allait se dérouler normalement en juillet, avec les contraintes sanitaires que nous connaissons désormais." Et la fête se prépare dès maintenant avec une dictée du Tour, lue par le cycliste originaire de Libourne, Quentin Pacher. Et le 30 mai, Philippe Buisson organise une fête du Tour avec un test ouvert à 1000 participants sur le parcours.

On va sécuriser le parcours ce dimanche matin du 30 mai pour pouvoir se challenger en contre la montre, d'une part, et puis en ambiance plus peloton, plus familial.