Le lieutenant-colonel Louis Pauty est le nouveau patron des gendarmes de la Dordogne

Périgueux, France

Le nouveau patron du groupement de gendarmerie départemental de la Dordogne s'appelle Louis Pauty. Ce lieutenant-colonel a fait notamment la prestigieuse école de Saint Cyr d'où il est sorti diplômé en l'an 2000.

Il succède au Lionel Nicot parti à la division des opérations de la région Nouvelle Aquitaine à Bordeaux après 3 ans en Dordogne.

Le lieutenant colonel Louis Pauty a été commandant de peloton d'intervention dans la gendarmerie mobile, commandant compagnie départementale de Draguignan dans le Var. Il a aussi travaillé au cabinet du directeur général de la gendarmerie, à l'inspection générale de l'administration et a aussi été commandant de compagnie à l'école polytechnique.

Et il prend avec plaisir ses fonctions en Dordogne dit-il.

"Je suis très heureux d'arriver dans ce département qui m'est cher pour des raisons personnelles. Qui est particulièrement accueillant et sympathique, avec une diversité opérationnelle. Donc je prends avec bonheur la tête de ce groupement" explique le lieutenant colonel Louis Pauty.

"Ma priorité absolue, c'est le contact avec la population, être efficace au service de mes concitoyens. Et puis il y a une dimension sécurité routière, notamment, puisqu'on a un phénomène d'accidentologie assez important. Je sais que la population peut être assez vieillissante et la conduite peut donc être un sujet, et nous veillerons à agir en prévention et à accompagner ces personnes" précise l'officier supérieur.