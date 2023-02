Le lifting du sol de la place de la Comédie à Montpellier débute ce lundi

Le grand chantier de la place de la Comédie entre dans une nouvelle phase ce lundi avec le début des travaux sur les pavés. Il va falloir remplacer les pierres les plus dégradées, reprendre tous les joints et traiter par flammage les pierres calcaires les plus glissantes.

Ces travaux vont se faire secteur par secteur sur des zones d'environ 200 m2 pour limiter la gêne pour les passages des piétons mais aussi pour l'activité des commerces et des cafés restaurants. Sur chaque zone, les travaux dureront une à deux semaines en fonction de l'état de dégradation des sols.

Des passerelles seront mises en place pour maintenir la circulation des véhicules de livraison ainsi que les accès aux commerces et aux bâtiments riverains.

Pour les travaux de flammage (on provoque un choc thermique à la surface des dalles. La couche supérieure éclate et devient antidérapante) qui génèrent de la chaleur et des projections de particules de pierre, des dispositifs de protection spécifiques de type cabine ou écran seront mis en place. Pour le sciage des joints, générateur de bruit et de poussières, il sera fait usage de scies électriques équipées de pompes à eau afin de limiter les nuisances.

A l’occasion de cette restauration des sols, seront également réalisés des travaux de réseaux nécessaires à la restructuration de l’éclairage, au renforcement des équipements de vidéo-protection et à la mise en place d’alimentations électriques et d’équipements nécessaires aux futures terrasses.

Les travaux les plus gênants seront interrompus entre 12h et 14h. Un chantier qui va durer plus d'un an, jusqu'à la mi 2024

