Le Limoges CSP offre le buffet prévu après le match annulé face à Pau au restaurant social La Bonne Assiette

La rencontre entre le CSP Limoges et l'Elan Béarnais de ce samedi étant annulée en raison de la crise sanitaire, le repas prévu par le club à l'issue de la rencontre ne peut aussi avoir lieu. Le CSP a décidé du coup d'offrir la totalité des victuailles au restaurant social la Bonne Assiette.

Un assortiment de charcuteries, des cassolettes d'écrevisses, du paleron de veau, des tartelettes de tomates, du fromage et en dessert des brioches perdues à la Chantilly. C'est là le menu qui était prévu ce samedi soir pour la réception VIP à l'issue de la rencontre entre le CSP Limoges et les Palois de l'Élan Béarnais. Mais pas de match, annulé par la Ligue Nationale de Basket en raison de la crise sanitaire, et donc pas de réception. Mais le CSP ne pouvait pas en renvoyer la commande passée depuis mercredi. Bref, les victuailles lui restaient sur les bras. D'où cette belle idée de les donner au restaurant social de Limoges La Bonne Assiette. Une sacrée aubaine pour ce dernier puisque cela représente tout de même 400 repas complets.