Déconfinement : les limougeauds dans les starting-blocks pour les réouvertures de ce mercredi

Et vous, qu'irez-vous faire ce mercredi, jour de réouverture des terrasses (en demi-jauges) et des commerces "non-essentiels" (en jauge réduites aussi) ? Resto, café, ciné sont les réponses qui reviennent le plus souvent dans la bouche de ces limougeauds impatients. Leur premier réflexe ? "Aller boire un café, place de la Ré. Peut-être deux", dit Sophie en riant. Elle compte aussi aller acheter "des vêtements, des chaussures, manger une glace, aller se promener", tout simplement.

"Je vais aller fêter l'anniversaire d'une amie en terrasse", explique pour sa part ce jeune homme, qui dit ensuite attendre "aussi la réouverture des salles de muscu, mais ça ce sera pour plus tard".

Je vais aller boire un café sur la place Dussoubs, même s'il pleut !

Quant à Pia, limougeaude d'une cinquantaine d'années, "je vais aller boire un café sur la place Dussoubs, même s'il pleut" dit-elle, "parce que c'est la douceur de vivre à la française, pour moi, c'est un petit moment de bonheur. Et si j'ai l'occasion d'aller boire une petite bière avec des amis, je le ferai" explique-t-elle encore. Lorie, 16 ans, compte surtout profiter de ce mercredi pour aller au cinéma, car "aller voir des films sur grand écran, ça manque quand même".

Et puis ce couple espère faire le grand chelem dès le jour de la réouverture : "restaurant, cinéma, et boire un coup en terrasse avec les copains", résume ce jeune couple de limougeauds, visiblement impatient de retrouver une vie la plus normale possible. Un verre, deux verres ? "Et plus si affinités" concluent-ils en riant...