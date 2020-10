Notre région est toujours bonne élève en matière de recyclage des médicaments. C'est ce que révèle le bilan 2019 établi par l'organisme Cyclamed, justement chargé de récolter les médicaments non utilisés rapportés par les particuliers dans les pharmacies.

Le Limousin toujours bon élève en matière de recyclage des médicaments non utilisés

Les officines reprennent les médicaments non utlisés (image d'illustration)

Notre région est toujours bonne élève en matière de recyclage des médicaments. C'est ce que révèle le bilan 2019 établi par l'organisme Cyclamed, justement chargé de récolter les médicaments périmés et/ou non utilisés rapportés par les particuliers dans les pharmacies. En fait, c'est l'ensemble de la grande région Nouvelle-Aquitaine qui obtient de bons résultats. L'an dernier, ce sont plus de 1.040 tonnes de Médicaments Non Utilisés qui ont été récoltés, c'est-à-dire 174 grammes par habitant, alors que la moyenne nationale est à 159.

Le côté rural, la conscience écologique et la protection sanitaire a toujours été très fort en Limousin

Sans chiffrer précisément la part limousine, le Président de Cyclamed Thierry Moreau-Defarge, confirme que notre ancienne région est l'une des zones où cela fonctionne le mieux. Elle a peut-être même, sinon entraîné, en tous cas bien initié le mouvement dans l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine. "Le Limousin effectivement a fait partie des anciennes régions qui ont lancé le dispositif Cyclamed. Le côté rural, conscience écologique et protection sanitaire a toujours été très fort" dit-il, "et bien la Région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est pareil".

Cette "conscience écologique" est plus forte chez personnes âgées, explique encore Thierry Moreau-Defarge, et comme ce sont eux qui sont gros consommateurs de médicaments, ils vont à l'officine rapporter leurs médicaments non-utilisés.

Une récolte en baisse, mais pour de bonnes raisons

Pour autant, les chiffres des produits récoltés sont malgré tout en baisse en 2019, mais plutôt pour de bonnes raisons. D'abord, et contrairement à une idée reçue, on consomme moins de médicaments en France, on les consomme mieux aussi.

Les médecins prescrivent juste ce qu'il faut, ils sont plus regardant que par le passé "sur les durées de traitement et les posologies". Comme les patients limousins qui ont intégré le recyclage comme un réflexe responsable. 96% des habitants de la région trouvent le dispositif utile, c'est trois points de plus q'au niveau national.