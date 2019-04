Le Lion de Belfort en travaux pendant plus d'un mois pour se refaire une beauté

Le Lion de Bartholdi et la pierre derrière lui vont être nettoyés

Belfort, France

Vous ne verrez plus le Lion de Belfort pendant quelques semaines. L'emblématique félin se cache sous une bâche pour se refaire une beauté. Vous l'avez peut-être remarqué, le lion est un peu sale : des traces noires, ou encore de la mousse se sont installés sur son pelage de pierre. Des travaux de nettoyage débutent, avec l'installation d'échafaudages ce lundi 15 avril. Les opérations vont durer plus d'un mois.

Un chantier minutieux

Ce toilettage du Lion est effectué environ tous les 10 ans. Un chantier minutieux; pas question de laver la statue au karcher, car le grès rose qui le compose est plutôt fragile, il risquerait de s'effriter. "On va commencer par un traitement biocide de la pierre, c'est-à-dire qu'on va la brosser, pour enlever tout ce qui est mousse et végétal" détaille Jean Louis Albizatti, directeur général de l'entreprise Albizatti en charge du nettoyage. Le lion aura ensuite le droit à un hydrogommage, "un traitement avec des petites particules légèrement abrasives" explique Jean-Louis Albizatti. Pour finir, le Lion sera imperméabilisé, pour que la pierre n'absorbe plus l'eau.

Le Lion, attraction touristique phare de Belfort

Ce chantier, Jean-Louis Albizatti est très fier de l'avoir décroché; "c'est un petit clin d'oeil. L'entreprise a été créée il y a 100 ans, à Belfort (...) Je pense que ça ferait plaisir à mon arrière grand père s'il savait qu'on intervenait sur le Lion." Pour ce professionnel, intervenir sur le monument phare de Belfort c'est aussi "une petite pression supplémentaire, même si on sait faire (...) c'est quand même une pièce emblématique de la ville".

Le Lion attire chaque année 150 000 visiteurs. Des visiteurs qui vont devoir s'en passer pendant plus d'un mois, car la terrasse va être fermée jusqu'au 5 juin. "C'est très long, et c'est très difficile (...) mais on a pas le choix, c'est pour une bonne raison" commente Marie Rochette de Lambes, adjointe à la culture à la mairie de Belfort.

Le Lion sera à nouveau visible au plus tard le 31 mai 2019, même si la terrasse, elle, restera fermée un peu plus longtemps. Il devrait faire son retour tout beau et tout propre après ce nettoyage. Un toilettage qui coûte tout de même la coquette somme de 41 000 euros.