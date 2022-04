Le local de l'association Le Barricade attaqué à Montpellier

Le local de l'association Le Barricade, quartier Gare à Montpellier, a été attaqué jeudi 14 avril. Une photo a été publiée sur leur page Facebook, on y voit leur baie vitrée cassée. Selon les membres de l'association, "une quinzaine de militants d'extrême-droite cagoulés" sont à l'origine de cette attaque. Personne n'a été blessé.

Ensemble ! condamne l'attaque

La députée de l'Hérault membre de La France Insoumise et d'Ensemble !, Muriel Ressuiguier, condamne cet évènement. "Les appels à la haine de l'extrême-droite amènent à une multiplication inquiétante des actes de violence intolérables que nous devons condamner sans ambiguïté et avec la plus grande fermeté."