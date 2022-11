Pays basque : "Le logement doit se régler démocratiquement et pacifiquement" affirme François Ruffin

L'association Alda organise ce lundi une conférence "urgence logement" en présence de Jean-Baptiste Eyraud de l'association "Droit au Logement" ; Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France ; Sarah Coupechoux, responsable Europe de la fondation Abbé Pierre et le député LFI François Ruffin . Avant la conférence qui a lieu à 19h à la Maison des associations de Glain à Bayonne, François Ruffin était l 'invité du 6/9 de France Bleu Pays Basque ce lundi.

France Bleu Pays Basque : il est compliqué de réguler le logement, quelle est votre proposition ?

François Ruffin : J'ai un peu étudié la question du logement au Pays basque, et vraiment, vous êtes au croisement de deux inégalités. Il existe une inégalité face à l'argent : ceux qui en ont, peuvent se payer ce qu'ils souhaitent. Et il y a une deuxième inégalité entre les générations parce que les jeunes qui veulent accéder au logement doivent mettre des millions d'euros sur la table pour pouvoir simplement vivre chez eux. Cela n'est plus possible. Une question est également posée : est-ce que le logement, la terre, sont juste un marché où certains peuvent tout acheter et d'autres rien ? Le logement doit être régulé et placé hors marché.

Au Pays basque, la pression est très forte, que peut-on faire ?

Il faut d'abord un réinvestissement public. Pendant son dernier mandat, c'est sur le logement qu'Emmanuel Macron a fait le plus d'économies : 10 milliards d'euros. Il doit y avoir la possibilité d'instaurer une fiscalité particulière sur les résidences secondaires qui est un gros problème dans votre région. Il faut poser la question d'interdire les achats de plusieurs résidences, et l'obligation d'habiter ces logements. On ne doit pas pouvoir acheter des logements dans lequel on ne se trouvera pas ensuite. Il y a déjà 10% de logements vacants à l'échelon national.

Mais la propriété privée, ça existe, on a encore le droit d'acheter un logement ?

La propriété privée est déjà régulée. Si vous décidez de refaire votre maison alors qu'elle est à proximité d'un bâtiment national, on va vous dire que ce n'est pas possible de le faire. Donc, il y a la possibilité aujourd'hui de réguler ce marché et de dire que nous n'avons pas le droit de faire de la multi propriété si jamais on y réside que 45 ou 60 jours par an. Je pense qu'il doit y avoir une loi et que tout ceci se fasse de manière régulée pour que l'on ait une obligation d'habiter au moins un certain nombre de jours à l'intérieur de cette maison-là. Cela est quand même impressionnant de devoir dire qu'un logement doit être habité.

Le député corse Jean-Félix Acquaviva est venu à Guéthary défendre deux amendements. Il a fait inscrire à la loi de Finances 2023 une taxe régionale sur la plus-value immobilière que prélève déjà l'État. Est-ce que vous vous y êtes favorable ?

En Corse et au Pays basque, tout ceci doit se régler démocratiquement et pacifiquement en écoutant les habitants. Est-ce que sinon cela ne va pas se passer par des moyens plus musclés ? Tout doit se régler démocratiquement, pacifiquement, légalement et c'est un enjeu à mon avis. Il faut que l'Etat, et notamment, le ministre de l'Économie, s'emparent de cette question-là. Ils ne doivent pas laisser ces zones particulièrement agréables aux mains du marché, c'est-à-dire aux mains des plus puissants et de ceux qui ont le plus d'argent.

