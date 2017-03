Le logement social en Ile de France: 500.000 personnes toujours en attente.

A quelques semaines de la Présidentielle, force est de constater que la question du logement social est loin d'être réglée. En Ile de France, 500.000 personnes sont toujours en attente, certaines, obligées de vivre chez un tiers ou dans des logements insalubres. Nous avons rencontré des familles.

Entre les prix des loyers, de plus en plus élevés, les garanties à fournir, pour entrer dans un appartement et les logements sociaux, en nombre toujours insuffisant, c'est, pour des milliers de personnes, en Ile de France et à Paris, un véritable parcours du combattant pour pouvoir trouver un logement décent. Pourtant, depuis 2009, "le logement d'abord" est devenu la doctrine officielle. Nous avons rencontré des familles en difficulté.

Anne, 54 ans, vit avec ses deux filles de 15 et 17 ans, dans 17 m2.

Anne est docteur en Art Plastique. Au chômage et en situation de handicap, ainsi que ses deux filles de 15 et 17 ans. Toutes les trois vivent dans un petit appartement de 17 m2, dans le 11ème arrondissement de Paris. Pas de chauffage, pas de placard, une pièce à vivre de 9 m2, qui sert à la fois, de cuisine, de salon, de rangement, pour vivre là, au quotidien, il faut s'organiser : le four sur la machine à laver, le radiateur électrique sous l'évier, les plaques à cuisiner sur le frigo et des étagères bricolées sur les cheminées. Avec, tous les jours, la hantise d'être expulsées. "On ne peut faire aucun projet, et encore! il ne faut pas se plaindre, il y a pire, nous, on a un toît", dit Anne, dans un sourire. Elle est arrivée ici, il y a trente ans, quand elle était encore étudiante, puis, un mari, un enfant, puis deux, le mari qui s'en va et aucun moyen de trouver un autre logement. Anne est en attente d'un logement social depuis seize ans!

Chez Anne Partager le son sur : Copier

Hayatt, 43 ans, dans 10 m2 avec deux enfants

Hayatt vit, elle aussi, dans un petit appartement du 11 ème arrondissement. Elle partage avec ses jumeaux de 5 ans, un petit 17 m2, très coquet et propre. Sauf que la pièce à vivre ne fait que 10 m2 et qu'il faut partager avec les deux garçons de cinq ans. Le soir, elle ouvre son clic-clac, installe à côté le matelas des enfants. Une fois, tout le monde installé, on ne peut plus bouger. Si elle regarde la télé, les enfants ne peuvent pas dormir. Cela fait, maintenant sept ans que Hayatt attend un logement social. "J'ai écrit à tout le monde, même au président de la République, mais on me dit toujours d'attendre", dit-elle.

Une famille dans 17 m2 Partager le son sur : Copier

des logements trop petits - Fondation Abbé Pierre

Des choses ont été faites, depuis cinq ans, mais pas assez.

En Ile de France, une personne sur six, seulement, se voit proposer un logement social, une personne sur treize, à Paris. Pour les autres, ceux qui sont en attente, il faut supporter d'habiter chez un tiers, ou de loger dans un appartement trop petit ou insalubre ou de ne pas avoir de logement du tout. Comme le dit Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre, des choses ont été faites, depuis cinq ans, mais pas à la hauteur de la demande. Donc, il y a des familles plus "prioritaires que d'autres", ce qu'il appelle, la "lutte des places".

Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre Partager le son sur : Copier