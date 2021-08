Le Loiret accueille cinquante ressortissants afghans, annonce la préfecture

La préfecture du Loiret annonce l'arrivée de cinquante réfugiés Afghans. Il s'agit de familles, exfiltrées en urgence de l'aéroport de Kaboul et arrivées dans la nuit à Paris. Ces réfugiés seront hébergés, dans un premier temps, dans l'agglomération orléanaise, dans un lieu non communiqué.

Arrivés dans la nuit à Roissy, ces Afghans, des familles avec adultes et enfants pour l'essentiel, étaient attendus à la mi-journée ce lundi et seront hébergé dans un lieu non communiqué, situé dans l'agglomération d'Orléans.

Pris en charge pour une quinzaine de jours dans le cadre de ce 1er accueil

Ces Afghans vont d'abord observer une période de quatorzaine puisqu'ils viennent d'un pays classé en rouge pour l'épidémie de Covid-19 (tous ont été testés à leur arrivée en France, précise la préfecture, et se verront proposer la vaccination pour ceux qui ne sont pas vaccinés). "Ils sont pris en charge pour une quinzaine de jours, dans le cadre de ce premier accueil à leur arrivée sur le territoire national. Les personnes sont hébergées dans un hôtel géré par une association ayant contractualisé avec l’État (...) Les services de l’État dans le Loiret, en partenariat avec les élus locaux, mettent tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions d’accueil".

Ils bénéficieront d'un soutien médical et psychologique et d'un accompagnement dans leurs démarches administratives puisque la plupart, voire la totalité, devraient formuler une demande d'asile auprès de la France. "Les services de l’État dans le Loiret, en partenariat avec les élus locaux, mettent tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions d’accueil", précise la préfecture.

Quel sera leur avenir ensuite ? Resteront-ils dans le Loiret ? Trop tôt pour le dire, explique la préfecture du Loiret. Plusieurs maires de l'agglomération d'Orléans ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à accueillir des réfugiés afghans dans leurs communes, notamment Saint-Jean-de-la-Ruelle et, récemment, Semoy : la préfecture se dit prête à travailler avec ces municipalités le cas échéant.