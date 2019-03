Le Loiret, bon élève du Grand débat national

La préfecture du Loiret a dressé un bilan de la participation citoyenne au Grand débat. Avec plus de 150 réunions organisées et 250 cahiers citoyens, le département de la région Centre-Val de Loire fait figure de bon élève.

Loiret, France

Avec 154 réunions d’initiative locale recensées par la Préfecture, le Loiret se situe dans la moyenne plutôt haute de la contribution des départements français. Le épartement arrive derrière Paris avec 443 réunions, le Nord 350, le Rhône ou la Gironde mais quasiment à égalité avec un département comme le Pas-de-Calais qui compte pourtant deux fois plus d’habitants. Le Loiret est en tête des départements de la Région Centre-Val de Loire, devant l’Indre et Loire avec 110 réunions, le Cher 77, puis l’Eure et Loire, le Loir et Cher et l’Indre avec seulement 26 débats organisés. La plupart de ces réunions ont été organisées à l’initiative des maires et se sont déroulées dans un climat serein sans incident.

Des débats un peu partout sur le territoire

Ces réunions d'initiative locale ont eu lieu un peu partout sur le territoire, dans les grandes villes Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers mais aussi dans les petits villages comme Outarville, Thimory ou Ligny le Ribault. En revanche, les compte-rendus écrits de ces réunions ne sont pas encore tous "remontés". "Un delta important" selon Taline Aprikian, référente pour le Grand débat dans le Loiret, et directrice de cabinet du préfet et qui incite les organisateurs à transmettre au plus vite les conclusions de ces débats.

Par ailleurs 251 cahiers citoyens ont été remis en préfecture. Cela représente 77% des communes du département, ce qui place le Loiret là aussi largement en tête de l’ensemble des départements de la égion Centre-Val de Loire. Ces cahiers remplis de propositions ont été transmis à la Bibliothèque Nationale de France qui doit désormais en faire la synthèse.