Loiret, France

14 départements sont désormais placés en vigilance orange inondations, annonce Météo France ce vendredi matin. Cela concerne essentiellement le bassin de la Seine et de ses affluents.

Le Loiret fait donc désormais partie des départements placés en vigilance orange, à cause d'une montée des eaux observée sur le Loing et l'Ouanne, les deux rivières de l'est du département. Elle est due aux fortes précipitations de jeudi. Météo France parle d'une crue "rapide, plus importante que celle du début de semaine, mais inférieur à mai-juin 2016."

La Loire reste quant à elle en vigilance verte.