Le Loiret mise sur un bus itinérant pour faciliter l'accès aux tâches administratives

Le Département du Loiret met en place un bus itinérant dans le but de faciliter l'accès aux services publics. Le véhicule nommé France Services couvre 20 communes de la Communauté de communes des Loges à raison de deux par jour. Un dispositif test et une première pour le Département.

Un bus tout équipé

C'est le premier bus itinérant dans le département du Loiret, il complète le réseau de 21 espaces de services publics fixe déjà ouvert.

Le bus est équipe du matériel nécessaire pour réaliser les démarches administratives : ordinateur, imprimantes, tablettes, téléphone et une borne de visioconférence pour communiquer avec des opérateurs partenaires comme la Caf ou les impôts.

Il y a un rôle social très important

C'est aussi et surtout un accompagnement personnalisé à destination du public qui n'a pas accès à internet. Pour Hélène Coubret, adjointe administrative et intervenante auprès de la population dans le bus France Services, c'est primordial d'avoir ce véhicule dans le département. "Il y a un rôle social très important. Notre rôle c'est aussi de déceler des problèmes et si besoin, de renvoyer vers un travailleur social."

L'une des deux salles à l'intérieur du bus © Radio France - Julien Frenoy

Les horaires de passage sont toujours les mêmes. De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Pour connaître les communes d'accueil, rendez-vous sur le site Loiret.fr