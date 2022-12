Le Loiret retenu pour expérimenter la réforme du RSA en 2023

Le Loiret compte un peu plus de 16 000 allocataires du RSA actuellement

Le ministère du Travail a publié la liste hier soir : le Loiret fait partie des 19 départements retenus par le gouvernement pour expérimenter une réforme du RSA l'an prochain - c'est le seul département retenu en région Centre-Val de Loire, et cela concernera uniquement le territoire du Montargois. Le contenu de la réforme reste à négocier, ainsi que le montant d'une éventuelle aide de l'Etat, cela fera l'objet de discussions dans "les prochaines semaines". Mais le Département du Loiret compte bien s'appuyer sur le retour d'expérience de son dispositif "3 mois pour 1 job", lancé en avril dernier.

"On ne fera pas travailler gratuitement des gens 15h par semaine"

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée d'un RSA "conditionné à l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle, pour un meilleur équilibre des droits et devoirs". Marc Gaudet, le président du Département du Loiret, s'est porté volontaire pour expérimenter une réforme, mais il fait une mise au point préalable : "Lorsqu'on vous dit qu'on va imposer à tous les bénéficiaires du RSA de travailler gratuitement quasiment 15 heures par semaine, c'est faux, ça correspond à une caricature. On sait bien que, de toute façon, au moins un tiers des allocataires sont très éloignés d'un retour à l'emploi."

De quoi s'agit-il alors ? Le gouvernement parle désormais d'un "accompagnement rénové des allocataires du RSA". Et dans l'esprit de Marc Gaudet, il s'agit de s'adresser à ceux qui, précisément, ne sont pas si éloignés du marché du travail, comme dans le dispositif "3 mois pour 1 job" que viennent de tester 178 allocataires loirétains du RSA . "Au cœur de ce dispositif, insiste-t-il, il y a l'idée d'un coaching, avec des agents qui reçoivent des allocataires qui sont tout près d'un retour à l'emploi mais à qui il manque un déclic, et c'est ce déclic qui peut être déclenché par de l'accompagnement très personnalisé." Ainsi, sur les 178 personnes concernées par ce dispositif, 118 ont retrouvé une activité ou débuté une formation au bout de 3 mois de coaching- tous étaient volontaires, mais dès lors qu'ils acceptaient d'intégrer le dispositif, ils avaient l'obligation d'honorer certains rendez-vous.

Le dispositif "3 mois pour 1 job" à plus grande échelle ?

L'idée serait donc de changer d'échelle - ce qui suppose des moyens humains et donc financiers supplémentaires pour permettre cet accompagnement personnalisé - tout en se concentrant sur un territoire : le Montargois. "Parce qu'on voit bien que sur ce secteur se cumulent beaucoup de difficultés, avec des phénomènes de paupérisation et des problèmes de mobilité", précise Marc Gaudet. Il y a actuellement dans le Montargois 4 630 allocataires du RSA et un taux de chômage de 10% (contre 6,8% en moyenne dans le Loiret).

Les prochaines semaines "marqueront la finalisation du cahier des charges de l'accompagnement rénové", indique le ministère du Travail : l'objectif est une mise en œuvre au cours du premier trimestre 2023. Pour le Département du Loiret, l'enjeu est d'abord humain, mais il est aussi financier : avec 16 000 allocataires, le RSA a représenté cette année un budget dépassant les 100 millions d'euros pour les finances départementales.