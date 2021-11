Le Lorrain Théo Curin se lance dans le grand bain avec la traversée du lac Titicaca ce mercredi

Le jeune athlète lorrain Théo Curin débute ce mercredi son défi Titicaca. Avec Malia Metella et Matthieu Witvoet, le nageur quadri-amputé originaire de Lunéville, débute une traversée de 122 kilomètres, en altitude et dans une eau à 12 degrés. Une nouvelle étape dans sa vie.

C’est un défi assez fou que débute ce mercredi le meurthe-et-mosellan Théo Curin. Le sportif, quadri-amputé, âgé de 21 ans , va traverser avec la nageuse Malia Metella et l’aventurier Matthieu Witvoet, le lac Titicaca de la Bolivie au Pérou. 122 kilomètres à la nage en tractant un radeau de 500 kilos, le tout à près de 4.000 mètres d'altitude et dans une eau à 12 degrés. Un défi que vous pouvez suivre en direct sur son site internet.

Un défi né pendant le premier confinement dans une période de frustration pour Théo Curin. A l'époque, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sont reportés et surtout les règlements l'obligent à concourir face à des athlètes dotés de leurs quatre membres. Théo Curin renonce à Tokyo et crée son propre défi, en repoussant ses limites :

"Les difficultés sont les suivantes, l'altitude, le froid et le poids du radeau. On s'est préparés comme des dingues en nageant dans de l'eau à six degrés tout l'hiver, en faisant des préparations à Font Romeu pour travailler l'altitude. On est prêts et on va traverser en totale autonomie."

En cas de problème, les secours seront à quatre heures du bateau. Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet se relaieront dans l’eau polluée du lac Titicaca la journée avant de dormir sur un radeau exclusivement conçu avec des matériaux recyclés. Le message de ce défi, au delà de la performance sportive, c’est d’alerter sur la pollution des eaux et d’aider les populations locales à protéger ce lac.

Une nouvelle étape

Ce défi marque aussi une nouvelle étape dans la carrière de Théo Curin qui a fait un pas de côté vis-à-vis du monde paralympique. On ne sait d'ailleurs pas comment il participera aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. En tant qu'athlète ou comme consultant ? Il est trop tôt pour le savoir. Aujourd'hui, Théo Curin se lance des défis. Il est déjà devenu il y a un peu plus d'un an le premier quadri-amputé à terminer un half Ironman aux Sables d'Olonne, un triathlon avec deux kilomètres de nage, 90 kilomètres de vélo et 20 kilomètres de course en fauteuil.

Une carrière de sportif de haut niveau qu’il concilie avec un nouveau métier d’acteur. Après un premier rôle dans un téléfilm de TF1, le Lorrain figure désormais au casting de la série de France 3 "Plus belle la vie".