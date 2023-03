Le "loto anti-crise" de l'amicale des pompiers de Thenon en Dordogne fait un carton

Un super loto "anti crise de OUF" de 10 quines, c'était écrit sur le tract distribué un peu partout dans les villages alentours cette semaine. Samedi 11 mars, la salle polyvalente de Thenon était comble pour le loto de l'amicale des pompiers, qui n'avait pas eu lieu depuis trois ans. Ils étaient plus de 650.

ⓘ Publicité

Les sourcils sont froncés, l'air concentré, lunettes sur le nez, les joueurs sont penchés sur leurs planches et l'animateur fait tourner la manivelle du boulier : "88... 53..." Quelqu'un crie "Quine!", un panier garni pour le premier gagnant : "Une ligne, deux lignes, carton plein!"

loading

La salle polyvalente est pleine à craquer © Radio France - J. de Butler

"On a des retraites minimes, c'est notre sortie"

Sylvie pousse du pied la glacière. Dedans, les restes de soupe à l'oignon dans le thermos et la tourte au champignons. Avec son mari Jean-Pierre, ce sont des pros, ils jouent chaque semaine : "On a des retraites minimes, on ne s'offre aucune vacances, alors là, c'est notre distraction. C'est notre sortie!" Elle a déjà gagné deux barbecue à gaz, trois plancha, un canard gras avec le foie ces derniers weekends : "Ca nous permet de faire des cadeaux à nos petits enfants".

Sur l'estrade, il y a tous les prix, 500 euros d'entretien pour la voiture, un an d'abonnement à l'Euromillion. Les joueurs bavent devant le gros lot : 1.000 euros de carburant. "On a déjà gagné des enjoliveurs, des robots pâtissiers, un robot Cookéo pro que je n'aurais jamais pu me payer ! Ce n'est pas avec nos 1400 euros de retraite à deux qu'on aurait pu l'acheter", explique Thérèse, venue exprès de Tulle. Mais elle ne vient pas que pour ça : "Aussi pour l'ambiance!"