Le Loto du patrimoine, au chevet de la Chartreuse de Neuville

C’est une très bonne nouvelle, inespérée : la Chartreuse de Neuville va bénéficier de l'aide financière du Loto du patrimoine. Avec ses 18.000 m2 de bâtiments à rénover, l'ancien monastère situé près de Montreuil-sur-mer, a été désigné par Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine comme « monument emblématique des Hauts-de France ».

ⓘ Publicité

L'argent du Loto du patrimoine va permettre de finir les travaux de sauvegarde de la Chartreuse de Neuville. © Radio France - Matthieu Darriet

En dehors de Notre-Dame de Paris, la Chartreuse de Neuville est le plus gros chantier de monument historique de France, en ce moment. Un chantier débuté en 2016 et qui permet aujourd'hui de dire que la Chartreuse est presque sauvée. L'argent du loto va permettre de traiter les dernières traces de mérule dans les planchers et les murs. Et de créer les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées afin que ce champignon dévastateur ne revienne pas. Les pieds au sec, les murs ne seront plus en danger.

En finir avec la mérule

"Cet argent va nous permettre de terminer d'éradiquer la mérule, raconte, soulagée, Alexia Noyon, la directrice de l’association qui gère le site. Cela fait quand même cinquante ans qu'il y a de la mérule à la Chartreuse ! Mais elle ne reviendra plus."

Pendant trente ans, ce bâtiment n'avait pas été entretenu. Il était laissé à l'abandon et était sur le point de s'écrouler. La première étape a donc été de le mettre hors d'eau. C'est ce qui a été fait depuis 2016 et ce sera terminé d'ici juillet, sur les bâtiments principaux. Il a donc fallu reprendre les charpentes, les toitures (160.000 ardoises posées !), les menuiseries extérieures, les vitraux, et les façades.

Pour finir d'éradiquer la mérule, il faut traiter les murs tous les vingt centimètres, à la Chartreuse de Neuville. © Radio France - Matthieu Darriet

"Il a ensuite fallu enchaîner directement avec le traitement de la mérule, explique Alexia Noyon. Et ce n'était pas un petit coup de pschitt-pschitt ! Il a fallu démonter et bruler un quart des planchers et des solives. Et puis, c'est aussi traiter les pierres, tous les vingt centimètres. Ce sont des travaux colossaux."

Ce sont d'ultimes travaux de sauvetage que l'association n'avait pas la capacité financière de terminer. Le coup de pouce du loto du patrimoine est donc le bienvenue. Il est question de plus de 350.000 euros. C'est lié notamment au nombre de tickets de loto vendus. Le chiffre ne sera connu définitivement qu'à l'automne.

A la Chartreuse, 11 millions d’euros de travaux ont déjà été engagés. Ils sont financés par des subventions, mais aussi par 40% de fonds privés de mécènes et de particuliers, ce qui est rare dans de telles proportions sur des monuments historiques.