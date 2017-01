Le Loto : jeu de hasard préféré des Landais

Pour le premier vendredi 13 de l'année, la Française des Jeux propose un super Loto de 13 millions d'euros. Près de 6 millions de Français devraient jouer, soit deux fois que la moyenne. Comment jouent les Landais? Quels sont les plus gros gains ?

Les Landais sont plus raisonnables que la moyenne des Français. Si on rapporte les sommes dépensées dans les Landes au nombre d'habitants, la mise moyenne hebdomadaire est de 2,70 euros contre 2,92 au niveau régional et 3,87 au niveau national.

Le Loto et l'Euromillion sont les jeux préférés des Landais

En 2015, les Landais ont rapporté plus de 55 millions d'euros à la Française des Jeux soit 6,4% de plus qu'en 2014. 42% du chiffre d'affaires réalisé dans les Landes provient du Loto et de l'Euromillion contre 26 % au niveau national.

Les Français préfèrent les jeux de grattage. En 2015, ils ont représenté 48% des recettes de la FDJ. Dans les Landes, ils arrivent en deuxième position mais les ventes ont augmenté de 13% en un an. Elles ont baissé de 2,4% pour le Loto.

Le record de gain landais : 3,5 millions d'euros

Le plus gros gain jamais gagné dans les Landes revient à un joueur de Pissos. En 1993, il avait empoché près de 3,5 millions d'euros. Aucun Landais n'a fait mieux. Cette même année, un autre Landais avait gagné 2,43 millions d'euros en jouant à Saubusse.

Le dernier gros gain dans le département remonte à 2014. Le gagnant avait joué à Sabres. On trouve aussi des super gagnants du loto à Castets (en 2003) et Mont de Marsan (en 2001).

Le record régional de gain est de 50 millions d'euros. Ils ont été remportés par un Charentais en 2009.