"Le loup est instrumentalisé" : le réalisateur de "Marche avec les loups" reçoit des menaces de mort

Le documentaire Marche avec les loups sort en salles ce mercredi. Lors des avant-premières, le film s'est heurté à des critiques et a déclenché des polémiques. Son réalisateur, Jean-Michel Bertrand, a reçu trois lettres de menaces de mort. Il a porté plainte trois fois.

"Les syndicalistes me reprochent souvent d'idéaliser le gentil loup contre les méchants éleveurs" - Jean-Michel Bertrand, réalisateur

Jean-Michel Bertrand dénonce une instrumentalisation de l'animal : "J'ai voulu raconter le côté biologique de l'animal, pour sortir des clichés qui sont soit en adoration, soit en mépris de l'animal. Les syndicalistes me reprochent souvent d'idéaliser le gentil loup contre les méchants éleveurs, c'est absolument pas ma démarche ! Je souhaite être pragmatique et réaliste. Le loup est instrumentalisé tout le temps, et moi j'essaie de casser ça, de rester sur du bon sens et surtout de ne pas rentrer dans les postures. Face aux actes de violence, je demande à la justice qu'elle fasse son travail."