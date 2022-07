Un loup solitaire repéré sur le plateau de Millevaches en Corrèze

Dans ce dossier très explosif, il faut être très prudent. C'est ainsi qu'on parle de la présence "d'au moins un individu" loup en Limousin, après la révélation via photographie d'un loup à Chavanac fin avril dernier. Cela vient une nouvelle fois confirmer que ce loup gris a fait son arrivée en Corrèze depuis décembre dernier où il avait été vu à Saint-Ybard. Il pourrait même avoir été vu en mai dernier en Corrèze mais sur ce point, l'Office français de la biodiversité n'a pas encore terminé ses analyses.

Une présence révélée par des photographies

Ce loup a été repéré via un système de "piège photographie", sorte de petite caméra de surveillance pour animal. "On a acheté une quarantaine de piège photo pour faire le suivi" explique Jessica Hureaux, chargée de mission "grands prédateurs" au PNR de Millevaches. "Ce sont des caméras que l'on installe à des endroits que l'on pense propice pour du passage de loup. On en fait les relevés en relevant les cartes mémoires." Une fois sur l'ordinateur, les enquêteurs loups cherchent la trace sur le terrain du loup : excréments, empreintes ou encore poils. Ces faisceaux de signes donnent ainsi la confirmation qu'un loup est bien passé à l'endroit.

Pas une meute de loup

A priori, selon les analyses génétiques, il s'agit bien d'un loup mâle. Si un loup est bien passé en Corrèze, on ne peut pas affirmer qu'une meute est présente en Limousin. "Les meutes sont exclusivement dans les Alpes" souligne Jessica Hureaux, "et il n'y a jamais de mouvement de meute sur une grande distance, les loups se déplacent tous seul." L'hypothèse est donc toujours celle d'un loup solitaire. Les enquêteurs et enquêtrices sont toujours en quête de signes, comme les photos.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix