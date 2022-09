Le loup rode mais n'est pas responsable des attaques au Pays Basque

Chaque année, des brebis sont attaquées lorsqu'elles sont en pâture. Mais cette année, le phénomène a pris de l'ampleur : entre 100 et 150 moutons auraient été blessés, tués ou auraient disparu depuis le début de l'été en Oztibarre et en pays de Cize. Des images d'un animal ressemblant à un loup ont suscité une vive inquiétude chez les éleveurs. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques confirme avoir reçu 15 signalements de prédation concernant 36 brebis (18 mortes et 18 blessées). Mais pour le moment, les services de l'État mettent hors de cause le loup, même si l'animal rôde non loin du Pays Basque.

Photo du loup

Le 19 aout dernier, des photos ont été prises à Lantabat, sur lesquelles on voit un grand canidé. L'Office Français de la Biodiversité de Bordeaux a analysé ces clichés et a conclu que plus de 50% des critères morphologiques du loup sont remplis. Les images ont donc été retenues comme indice de présence du loup au Pays Basque, sans lien avec les prédations. Seules des analyses d'ADN ou génétiques pourraient certifier à 100% qu'il s'agit bien d'un loup. Parallèlement, la préfecture confirme la présence permanente d'un seul loup dans le département. Il s'agit d'un loup gris, un mâle d'origine italo-alpine qui vit isolé en vallée d'Ossau.

Photo prise à Lantabat le 19 août 2022 -

Le loup mis hors de cause

Sur les 15 signalements de prédation effectués auprès de la préfecture, les agents de l'Office Française de la Biodiversité ont terminé l'étude des 13 premiers constats de dommages. Ils ont procédé à des analyses comportementales et ont conclu qu'il ne s'agit pas de la méthode de prédation habituelle du loup. La Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) écarte de ce fait la responsabilité du loup dans ces 13 prédations. Les attaques survenues cet été seraient donc l'œuvre de canidés. Cependant, la préfecture n'a reçu aucun signalement de prédation depuis le 1er septembre. "Des maires de certaines communes ont pris des arrêtés pour la capture et la neutralisation des chiens errants" rappelle Anna Nguyen, sous-préfète d'Oloron, "et je pense que cela a joué. C'est même une certitude". Selon nos informations, près d'une vingtaine de chiens auraient été tués dans le secteur cet été.