Personne sur le secteur du Val d'Ajol et de Fougerolles ne se réjouit de la mort du loup abattu par des tirs de défense alors qu'il s'attaquaient de nouveau à un élevage, mais la population assure être rassurée de savoir que la bête ne rode plus près des maisons.

Le loup tué par des tirs de défense : le soulagement pour les habitants de Fougerolles et du Val d'Ajol

Au Val d'Ajol (dans les Vosges) on voit bien les maisons en lisière de forêt. Les habitants étaient inquiets

Le loup qui s'attaquait au bétail depuis la fin de l'été sur le secteur du Val d'Ajol dans les Vosges et de Fougerolles en Haute-Saône a été abattu tôt ce mercredi matin par des tirs règlementés de défense.

Depuis le 11 août dernier, une vingtaine d’ovins et seize jeunes bovins ont été tués par le loup qui entrait directement dans les bâtiments pour choisir ses proies

Le calme va enfin pouvoir revenir chez les agriculteurs

Françoise Grosjean, adjointe en charge de l’agriculture à la mairie de Fougerolles a travaillé de longues semaines avec les éleveurs concernés : "Les agriculteurs dont les bovins ont été attaqués dans les bâtiments ont de jeunes enfants, ils m'ont tous dit si mes enfants avaient été seuls devant le bâtiment quand le loup est arrivé qu'est-ce qu'il se serait passé?"

L'adjointe au maire de Fougerolles explique qu'il n'y avait pas encore de psychose dans le village, mais l'inquiétude était grandissante dans la population.

Inquiétude au Val d'Ajol

Une poignée de kilomètres plus loin, on change de département mais le problème est le même, les habitants du Val d'Ajol sont également soulagés. Ils expliquent dans la rue "J'étais un peu angoissée de savoir que le loup était déjà au Val d'Ajol, aussi près des habitations" explique une habitante.

Il faut dire que certaines maisons au Val d’Ajol sont en lisière de bois.

A quelques centaines de mètres du clocher de l'église on aperçoit la lisière du bois. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

"On se demandait où cela allait s'arrêter" explique une autre habitante du village, "il était près des maisons, on ne savait pas comment cela pouvait se terminer, oui on a eu peur".