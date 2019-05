Le Luberon-Barcelone en vélo : défi et aventure pour une handicapée et son mari sur le thème des villes olympiques

En attendant Paris 2024 et sur le thème des villes olympiques tous les ans ce sera un périple en vélos à deux et sans assistance aucune qui est programmé au nom du dépassement de soi. Le couple sera seul pour ce périple vers Barcelone mais entend partager cette aventure avec toutes les personnes qu'ils croiseront. Itinéraire, ravitaillement et lieux d’étapes, tout a été planifié avec ce samedi 1er Juin à 9h le départ donné par le maire de Vaugines en présence de nombreux habitants place de la mairie.

Michèle âgée de 62 ans explique avec le sourire qu'elle a accepté de relever les défis de son époux depuis qu'il a découvert qu'elle avait du potentiel avec un vélo. Une passion en commun aussi en tant que responsables du club Les PédalouDoux de Vaugines. Barcelone où se sont tenus les jeux olympiques d'été en 1992 sera en ce mois de juin leur objectif de l'année. D'autres villes olympiques suivront d'ici 2024 comme Grenoble 1968, Albertville 2012, et Font Romeu en qualité de centre d’entraînement olympique. Monsieur est en vélo avec une remorque pour le matériel de camping et les provisions et pour madame le vélo est à assistance électrique car souligne-t-elle : « avec les prothèses lorsqu’on prend des côtes c’est plus douloureux »

Il leur faudra un peu plus de deux semaines pour gagner Barcelone et ensuite retour par Majorque par bateau jusqu’à Toulon, dernière semaine de juin . Et de nouveau à vélo jusqu'au Luberon et le village de Vaugines pour conclure un premier défi comme en miroir des jeux paralympiques également. Un périple à suivre sur la page Facebook «Vaugines Villes Olympiques».